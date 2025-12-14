Maignan Juve Tare sul rinnovo del portiere rossonero | Non abbiamo mai parlato di numeri Poi il focus sul futuro

Prima del match, Tare ha commentato il futuro di Maignan, smentendo qualsiasi trattativa di mercato e confermando l’intenzione di prolungare il suo contratto. Il dirigente ha sottolineato che finora non sono stati discussi dettagli economici e ha ribadito l’impegno per il rinnovo del portiere rossonero.

Maignan Juve, Tare a DAZN prima del match. L’ex dirigente biancoceleste smentisce ogni voce di mercato e conferma l’impegno per il rinnovo di Mike Maignan. Igli Tare, intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Milan-Sassuolo, match valido per la 15ª giornata della Serie A 202526, ha voluto fare chiarezza sul futuro di Mike Maignan. Le recenti voci di mercato che avevano accostato il portiere francese all’Inter, alimentando una clamorosa suggestione, sono state messe a tacere dalle parole dell’attuale dirigente rossonero, che ha espresso grande soddisfazione per il rapporto con l’estremo difensore. Juventusnews24.com Milan-Sassuolo, Tare si espone sul rinnovo di Maignan: l’annuncio - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si sbilancia sul futuro di Mike Maignan: arriva l'annuncio del ds. spaziomilan.it

Milan, Tare: "Maignan? A lui piace il Milan e a noi piacerebbe che rinnovasse" - Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sul rinnovo di Maignan: "A lui piace stare al Milan e al Milan piacerebbe che rinnovasse". sport.sky.it

Maignan alla Juve??? La situazione attuale ?? x.com

Maignan alla Juve??? La situazione attuale ?? - facebook.com facebook

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, Tare sul rinnovo del portiere rossonero: «Non abbiamo mai parlato di numeri». Poi il focus sul futuro

Maignan: , perchè ?

Video Maignan: , perchè ? Video Maignan: , perchè ?