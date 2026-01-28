Job day a Treviglio | s’incontrano le aziende del turismo ristorazione e non solo

Questa mattina a Treviglio si è svolto il Job Day, un evento dedicato a chi cerca lavoro nel settore del turismo, della ristorazione e altri settori. Le aziende si sono messe a disposizione per incontrare direttamente i candidati, offrendo opportunità e chiarendo le posizioni aperte. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Bergamo, ha attirato molti giovani e persone in cerca di impiego.

L'EVENTO. Un incontro diretto tra aziende e potenziali lavoratori in cerca di un impiego: l'evento il 4 febbraio promosso dalla Provincia di Bergamo. Sarà a Treviglio il prossimo Job Day organizzato dai Centri per l'impiego della Provincia di Bergamo per dare l'opportunità a chi è in cerca di lavoro di incontrare direttamente le aziende e sostenere colloqui: l'appuntamento è mercoledì 4 febbraio dalle 9 alle 13.30 a Treviglio Fiera in via Roggia Moschetta 11-13. Il Job Day si aprirà con una presentazione delle aziende partecipanti - Autoservizi Locatelli Srl, BElive, Braccio di ferro, La Piadineria, Leolandia S.

