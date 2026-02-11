Jeremy Sochan lascia i San Antonio Spurs. Dopo aver concluso il suo percorso con la squadra texana, il giocatore polacco entra ora nella free agency. Questo permette a Sochan di valutare nuove offerte e aprire un capitolo diverso nella sua carriera NBA. La notizia circola da qualche ora, mentre i tifosi seguono con attenzione le prossime mosse del giovane atleta.

un accordo tra i san antonio spurs e jeremy sochan permette all’ala polacca di entrare nella free agency, aprendo nuove opportunità sul mercato. la decisione è stata presa di comune accordo dalle parti, segnando un passaggio rilevante per la carriera del giocatore e per la dinamica della squadra. la risoluzione del contratto consente a sochan di diventare free agent e di valutare diverse opzioni tra le franchigie interessate. l’ala, inclusa nel NBA All-Rookie Team 2023, vede ora una finestra di opportunità per riposizionarsi in un contesto capace di valorizzare le sue doti di atleta dinamico e di giocatore in crescita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jeremy Sochan lascia i San Antonio Spurs

Approfondimenti su San Antonio Spurs

I San Antonio Spurs sono una squadra con una lunga tradizione di successi.

I New York Knicks si sono laureati campioni della Nba Cup 2025, vincendo la finale contro i San Antonio Spurs a Las Vegas con il punteggio di 124-113.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

JEREMY SOCHAN LEAVES SPURS UNEXPECTEDLY—LOCKER ROOM IN SHOCK | San Antonio Spurs