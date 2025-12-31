I San Antonio Spurs sono una squadra con una lunga tradizione di successi. Con il Draft NBA 2023, molti osservatori prevedevano che la franchigia avrebbe scelto un giocatore in grado di contribuire al loro percorso di vittorie. La scelta alla lottery rappresenta sempre un momento importante per il futuro del team, che mira a mantenere la propria competitività e a costruire una squadra solida e duratura.

Attorno al Draft NBA 2023 c’era un senso di inevitabilità. Chiunque sarebbe uscito dalla lottery con la scelta numero 1 era certo di cambiare per sempre il destino della sua franchigia. Quante volte succedono casi del genere? Alla fine nemmeno Michael Jordan era considerato un talento di questo tipo, tanto da finire alla scelta numero 3 dopo Hakeem Olajuwon e Sam Bowie. Il Draft 2003 era certamente uno di questi casi, con LeBron James prima scelta assoluta ancora prima del Draft stesso e l’esultanza sfrenata del figlio di Dan Gilbert quando la lottery aveva emesso il suo verdetto, Cleveland lo avrebbe preso. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I San Antonio Spurs sono nati per vincere

Leggi anche: Jalen Brunson saluta le riserve dei New York Knicks mentre affrontano i San Antonio Spurs per vincere la Coppa NBA

Leggi anche: Nba Cup 2025, i New York Knicks vincono in finale contro i San Antonio Spurs

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

San Antonio batte OKC anche a Natale: 117-102; NBA Freestyle | Questi San Antonio Spurs possono puntare al titolo, non solo per Wembanyama; L’ascendente San Antonio Spurs è il regalo di cui l’NBA aveva bisogno; I San Antonio Spurs, StarCraft e il titolo Nba.

C'è ancora vita in Texas: gli Spurs sono tornati (e fanno paura anche a Oklahoma City) - Tre sconfitte inflitte ai Thunder migliori della lega hanno acceso i riflettori su una San Antonio giovane, profonda e ambiziosa: finita l’era Popovich in panchina, il progetto costruito attorno a Wem ... ilfoglio.it