nba cup 2025 i new york knicks vincono in finale contro i san antonio spurs

I New York Knicks si sono laureati campioni della Nba Cup 2025, vincendo la finale contro i San Antonio Spurs a Las Vegas con il punteggio di 124-113. Un risultato che segna un importante traguardo per la squadra newyorkese in questa competizione.
I New York Knicks hanno vinto la Nba Cup 2025, sconfiggendo in finale 124-113 i San Antonio Spurs, a Las Vegas. Dopo i primi tre quarti di gioco sostanzialmente equilibrati, la squadra di Mike Brown ha preso il largo, trascinati da OG Anunoby, autore di 28 punti, e da Jalen Brunson, che ne ha messi 25 a referto. Decisivo anche il contributo di Karl-Anthony Towns, che ha chiuso con 16 punti e 11 rimbalzi nonostante un infortunio al polpaccio che ne ha limitato l’utilizzo. New York ha costruito il successo dominando sotto canestro, con un netto 59-42 nella conta finale dei rimbalzi. Si tratta della terza edizione della Nba Cup, vinta in precedenza dai Los Angeles Lakers e dai Milwaukee Bucks, rispettivamente nel 2023 e nel 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it
