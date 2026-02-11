James Van Der Beek morto l’attore star di Dawson’s Creek | aveva 48 anni
L’attore James Van Der Beek, famoso per il ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. La notizia ha sconvolto i fan e il mondo dello spettacolo. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle cause della morte. La sua scomparsa lascia un vuoto tra gli appassionati di serie tv e colleghi del settore.
James Van Der Beek, celebre attore noto soprattutto per il ruolo iconico in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. La notizia è stata riportata da TMZ, che cita un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas: «Il decesso è stato segnalato alle 6:44 del mattino». Al momento non è stata resa nota la causa ufficiale della morte. L’attore aveva combattuto negli ultimi mesi contro un tumore al colon-retto, una malattia che aveva reso pubblica alla fine del 2024. La diagnosi aveva costretto Van Der Beek a rinunciare alla reunion del cast di Dawson’s Creek prevista per settembre, un evento che avrebbe segnato il ritorno sullo schermo di molti protagonisti della serie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
