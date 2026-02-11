James Van Der Beek, noto a milioni di fan come Dawson in «Dawson's Creek», è morto a 48 anni. L’attore aveva combattuto a lungo contro un tumore, ma questa mattina non ce l’ha fatta. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e i suoi fan, che lo ricordano per il sorriso e le interpretazioni.

James Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult «Dawson's Creek», è morto oggi mercoledì 11 febbraio all'età di 48 anni.La notizia è stata riportata dal sito Tmz e poi confermata da «The Hollywood Reporter». Nell'agosto 2023 gli era stato diagnosticato un tumore al colon-retto, reso pubblico nel novembre 2024. Com'è morto: il tumore al colon-retto, la diagnosi a fine 2024, i sintomi e come si cura Addio James Van Der Beek In una dichiarazione condivisa sull'Instagram di Van Der Beek, la famiglia dell'attore ha scritto: «Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - James Van Der Beek, morto l'attore star di Dawson's Creek: aveva 48 anni, lottava da tempo con un tumore

Approfondimenti su James Van Der Beek

Ultime notizie su James Van Der Beek

