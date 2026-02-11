L’attore James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e è stata confermata da vari canali. La sua famiglia aveva annunciato di recente che stava combattendo contro un cancro, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.

James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto. La notizia - poi confermata dai suoi profili social - è arrivata da Tmz, che citava un rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas: «Il decesso è stato segnalato loro alle 6:44 del mattino. Non è stata specificata la causa del decesso». L'attore ha rivelato di avere un cancro al colon-retto alla fine del 2024. Avrebbe dovuto unirsi agli altri membri del cast di "Dawson's Creek" a settembre, ma è stato costretto a rinunciare alla reunion per motivi di salute. Lascia la moglie Kimberley e i loro sei figli: le figlie Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn e i figli Joshua e Jeremiah. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - James Van Der Beek, morto l'attore di Dawson's Creek. La lunga battaglia con il cancro

