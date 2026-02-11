La notizia della morte di James Van Der Beek ha fatto il giro dei social e ha lasciato tutti senza parole. Chi è cresciuto guardando Dawson’s Creek si ricorda di lui come il volto fragile di un’intera generazione. La conferma della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di emozioni forti tra i fan, molti dei quali ancora oggi rivivono quei ricordi di adolescenza.

La notizia della morte di James Van Der Beek ha attraversato i social come un’onda emotiva improvvisa, di quelle che colpiscono chi è cresciuto tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila e ha imparato a dare un nome ai propri sentimenti davanti a uno schermo televisivo. Perché Van Der Beek non è stato soltanto un attore: è stato Dawson, un simbolo generazionale, il volto fragile e idealista che incarnava e narrava un’America adolescenziale che credeva ancora nei monologhi romantici, nelle amicizie assolute e nei sogni raccontati guardando il mare. Aveva 48 anni. E con lui se ne va un pezzo di immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - James Van Der Beek è morto: addio a Dawson, il volto fragile di un’intera generazione

