Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Da ilfattoquotidiano.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 11 febbraio, gli italiani scendono in pista con nuove speranze di medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo le due medaglie conquistate martedì, gli atleti italiani puntano a migliorare il risultato e a portare a casa altri successi. Le gare si svolgono in diverse discipline, e gli spettatori seguono con attenzione gli orari e le finali trasmesse in tv. La giornata promette emozioni e sorprese, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo.

Due medaglie per l’Italia nella giornata di martedì, ma già mercoledì il bottino potrebbe incrementarsi. Sono tante infatti le speranze di podio per gli azzurri in varie discipline. Allo Stelvio Ski Centre va in scena il superG maschile nello sci alpino: Dominik Paris e Giovanni Franzoni provano a dire la loro su una pista che gli ha regalato argento e bronzo nei giorni scorsi, ma occhio anche a Mattia Casse. E poi è il momento di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che nella prova individuale di biathlon (15 km) guidano una squadra fortissima e che può ambire senza dubbio a medaglia nella gara in questione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi mercoled236 11 febbraio orari e finali programma e dove vedere in tv

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 7 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi domenica 8 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Video Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e Cortina; Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e…; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraio.

olimpiadi 2026 gli italianiOlimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it

olimpiadi 2026 gli italianiAtleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e CortinaEcco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne ... vogue.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.