Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Oggi, mercoledì 11 febbraio, gli italiani scendono in pista con nuove speranze di medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo le due medaglie conquistate martedì, gli atleti italiani puntano a migliorare il risultato e a portare a casa altri successi. Le gare si svolgono in diverse discipline, e gli spettatori seguono con attenzione gli orari e le finali trasmesse in tv. La giornata promette emozioni e sorprese, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo.

Due medaglie per l’Italia nella giornata di martedì, ma già mercoledì il bottino potrebbe incrementarsi. Sono tante infatti le speranze di podio per gli azzurri in varie discipline. Allo Stelvio Ski Centre va in scena il superG maschile nello sci alpino: Dominik Paris e Giovanni Franzoni provano a dire la loro su una pista che gli ha regalato argento e bronzo nei giorni scorsi, ma occhio anche a Mattia Casse. E poi è il momento di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che nella prova individuale di biathlon (15 km) guidano una squadra fortissima e che può ambire senza dubbio a medaglia nella gara in questione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

