Questa mattina gli italiani scendono in pista per la quinta giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono attesi molti atleti azzurri che cercano una medaglia, con gare che si svolgono a orari diversi e trasmesse in diretta su vari canali. Gli appassionati si preparano a seguire le competizioni in tv e in streaming, mentre il clima gelido non ferma la voglia di tifare. La giornata promette emozioni forti e sorprese per i fan dello sport italiano.

Il quinto giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si preannuncia come uno dei più intensi e significativi per i colori azzurri. Mercoledì 11 febbraio sarà una giornata chiave, con otto finali pronte ad assegnare medaglie e con l’Italia chiamata non solo a partecipare, ma a recitare un ruolo da assoluta protagonista. Il programma propone un mix affascinante di discipline tecniche, di resistenza e di spettacolo. Riflettori puntati innanzitutto sul superG maschile di sci alpino, una gara che unisce velocità, coraggio e precisione, dove l’Italia può contare su un gruppo solido ed esperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (11 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

