Europei di Pista lunga è super Italia nel Team Pursuit Maschile | arriva la medaglia d’oro

Ai Campionati Europei di Pista lunga a Tomaszow Mazowiecki, il team italiano maschile di pursuit si distingue conquistando la medaglia d’oro. La competizione, alla sua quinta edizione, vede atleti provenienti da tutta Europa confrontarsi su diverse distanze. La prestazione italiana si inserisce in un contesto di crescita e attenzione allo sport su ghiaccio, confermando l’interesse e la qualità del settore in Italia.

A Tomaszow Mazowiecki (Polonia) è cominciata la quinta edizione dei Campionati Europei di speed-skating su distanze singole. Nella giornata inaugurale, l’Italia si è fregiata della medaglia d’oro nel Team Pursuit maschile, dove il terzetto formato da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ha dominato la gara da un capo al’altro. Gli azzurri hanno chiuso con il tempo di 3’40”960, precedendo l’Olanda (3’45”669) e la Norvegia (3’47”153). Per il movimento italiano è il terzo titolo europeo della storia sulle distanze singole, ma il primo dopo otto anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

