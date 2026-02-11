Olimpiadi Invernali italiani in gara oggi | chance di medaglia nel SuperG e nel biathlon

Oggi gli atleti italiani scendono in pista con grandi aspettative. Nel programma ci sono gare di SuperG e biathlon, due discipline in cui l’Italia spera di portare a casa qualche medaglia. La giornata si preannuncia decisiva per i nostri, che vogliono sfruttare al massimo questa occasione per brillare sulle scene internazionali.

Olimpiadi Invernali italiani in gara oggi. Le Olimpiadi di Milano Cortina entrano nel vivo e la giornata di oggi si preannuncia ricca di appuntamenti chiave per i colori azzurri. L'Italia torna protagonista sulle piste e sui tracciati, con diverse carte da medaglia pronte a giocarsi le proprie chance in discipline tra le più spettacolari del programma invernale. Dallo sci alpino al biathlon, passando per lo slittino, gli occhi saranno puntati su atleti esperti e coppie affiatate chiamate a dare il massimo. Grande attenzione per il SuperG maschile di sci alpino, gara sempre imprevedibile e velocissima.

