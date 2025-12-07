Slittino la Germania vince il team relay di Winterberg davanti all’Austria lontana l’Italia
La Germania si è aggiudicata la prova di team relay di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026 al termine di una prova nella quale hanno dominato la scena, non dando speranze agli inseguitori. Sulla pista teutonica il successo va ai padroni di casa della Germania (Fraebel, WendlArlt, Loch e DegenhardtRosenthal) con il tempo complessivo di 3:13.155 con 629 millesimi di vantaggio sull’ Austria (Prock, GattSchoepf, Mueller e EgleKipp), mentre completa il podio la Lettonia (Bota, BotsPlume, Aparjods e UpitePavlova) a 1.641. Quarta posizione per la Polonia (Domaradzka, ChmielewskiGancarczyk, Sochowicz e DomowiczPiwkowska) a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Coppa del Mondo di slittino si apre con le sfide miste, con gli Azzurri che terminano al quinto posto. Leggi le news: https://tinyurl.com/2jbhsrxd #wearefisi #fisinews - facebook.com Vai su Facebook
Slittino, Hannah Prock vince a Winterberg davanti a Fraebel e Schwarz. Italiane fuori dalla top10 - Hannah Prock si è aggiudicata la prova di slittino singolo femminile di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo 2025- Come scrive oasport.it
Slittino: a Loch la prima gara, il tedesco vince a Winterberg - La coppa del mondo di slittino si apre nel segno di Felix Loch: il campione tedesco ha vinto la gara di debutto sul budello di Winterberg, in Germania, facendo segnare il miglior tempo in entrambe le ... Scrive ansa.it
Slittino: Felix Loch detta legge nella prima gara a Winterberg. In casa Italia spazio al giovane Leon Haselrieder - Doveva aprirsi ad Igls la Coppa del Mondo di slittino, ma l'opening alla fine c'è stato in quel di Winterberg. Secondo oasport.it