Slittino la Germania vince il team relay di Winterberg davanti all’Austria lontana l’Italia

7 dic 2025

La Germania si è aggiudicata la prova di team relay di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026 al termine di una prova nella quale hanno dominato la scena, non dando speranze agli inseguitori. Sulla pista teutonica il successo va ai padroni di casa della  Germania (Fraebel, WendlArlt, Loch e DegenhardtRosenthal) con il tempo complessivo di 3:13.155 con 629 millesimi di vantaggio sull’ Austria (Prock, GattSchoepf, Mueller e EgleKipp), mentre completa il podio la  Lettonia (Bota, BotsPlume, Aparjods e UpitePavlova) a 1.641. Quarta posizione per la  Polonia (Domaradzka, ChmielewskiGancarczyk, Sochowicz e DomowiczPiwkowska) a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

