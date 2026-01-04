Slittino Italia squalificata nel team relay Vince l’Austria a Sigulda
Durante la tappa di Sigulda, la squadra italiana di slittino chiude senza particolari risultati nel team relay, con l’Austria che si impone nella competizione. La prova si è svolta in un contesto di normale svolgimento, senza eventi eccezionali o sorprese significative. La situazione riflette l’andamento stabile della disciplina in questa tappa della Coppa del Mondo, con le squadre europee che continuano a confrontarsi sui tracciati di Sigulda.
Si chiude senza sussulti in casa Italia la tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Sigulda. Il primo appuntamento del 2026 vede il weekend concludersi con la prova a squadre: ad imporsi nel team relay è l’Austria. La squadra austriaca, composta da Lisa Schulte nel singolo donne, Yannick Mueller ed Armin Frauscher nel doppio maschile, Jonas Mueller nel singolo uomini e Selina EgleLara Kipp nel doppio femminile, ha dominato in lungo e in largo con il tempo di 3:01.215. Seconda posizione per la Lettonia (3’01?510, a +0?295) e terza per gli Stati Uniti (3’01?643, a +0?428). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Slittino, la Germania vince il team relay di Winterberg davanti all’Austria, lontana l’Italia
Leggi anche: Slittino, i risultati delle ultime gare del Test Event a Cortina. Podio per l’Italia nel team relay
Slittino: Italia squalificata nel team relay. Vince l’Austria a Sigulda - Si chiude senza sussulti in casa Italia la tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Sigulda. oasport.it
Slittino: bilancio dell’Italia più che positivo nella prima sezione della stagione olimpica - Si apre nel migliore dei modi la stagione che porterà alle Olimpiadi invernali di Milano- oasport.it
Slittino, coppa del mondo: Italia vince staffetta mista a Park City - Verena Hofer seconda, Leon Felderer terzo seguito da Dominik Fischnaller, e poi trionfo nella staffetta mista: e' una tappa di Coppa del Mondo di grande successo per l'Italia dello slittino quella di ... sport.sky.it
Il primo podio dello slittino nel 2026! Andrea Vötter e Marion Oberhofer chiudono la prova di doppio femminile in Coppa del Mondo a Sigulda, Lettonia, al terzo posto! Leggi qui https://bit.ly/4qaUudO FISI - Federazione Italiana Sport Invernali #RoadToMi - facebook.com facebook
Slittino, avanzano alle gare del weekend tutti gli italiani dopo le prove di Nations Cup di Sigulda - x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.