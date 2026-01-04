Durante la tappa di Sigulda, la squadra italiana di slittino chiude senza particolari risultati nel team relay, con l’Austria che si impone nella competizione. La prova si è svolta in un contesto di normale svolgimento, senza eventi eccezionali o sorprese significative. La situazione riflette l’andamento stabile della disciplina in questa tappa della Coppa del Mondo, con le squadre europee che continuano a confrontarsi sui tracciati di Sigulda.

Si chiude senza sussulti in casa Italia la tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Sigulda. Il primo appuntamento del 2026 vede il weekend concludersi con la prova a squadre: ad imporsi nel team relay è l’Austria. La squadra austriaca, composta da Lisa Schulte nel singolo donne, Yannick Mueller ed Armin Frauscher nel doppio maschile, Jonas Mueller nel singolo uomini e Selina EgleLara Kipp nel doppio femminile, ha dominato in lungo e in largo con il tempo di 3:01.215. Seconda posizione per la Lettonia (3’01?510, a +0?295) e terza per gli Stati Uniti (3’01?643, a +0?428). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Italia squalificata nel team relay. Vince l’Austria a Sigulda

