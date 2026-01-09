Istruzione degli adulti Nuovi spazi alla Decio Raggi
La Giunta comunale di Rimini ha deciso di riorganizzare gli spazi della scuola primaria
La Giunta comunale di Rimini ha approvato la riorganizzazione di una parte degli spazi della Scuola Primaria "Decio Raggi", destinando il secondo piano dell’edificio di via Matteotti al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia). Una scelta necessaria per garantire la continuità delle attività didattiche del Centro, la cui sede attuale, di proprietà dell’Ausl, necessita di interventi di adeguamento strutturale. La decisione consente di individuare fin da subito una collocazione alternativa, adeguata e già pienamente agibile, assicurando così il regolare svolgimento delle lezioni senza interruzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
