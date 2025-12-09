Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile a St Moritz Tante vittorie in un quarto di secolo
Conclusa la trasferta nordamericana tra Copper Mountain e Tremblant, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 fa il suo ritorno nel Vecchio Continente per una delle tappe più classifica del proprio calendario. Stiamo parlando dell’appuntamento di Sankt Moritz (Svizzera), dove vivremo tre gare veloci. Due discese e un superG sulla pista denominata “Corviglia”. Si tratta di una pista sulla quale le atlete italiane hanno sempre ottenuto grandi risultati. Nel complesso stiamo parlando di 8 vittorie, 9 secondi posti e 3 terzi. Andiamo a ripercorrerli con la memoria. Il primo podio per l’Italia femminile sulle nevi svizzere porta la firma di Isolde Kostner nella discesa del 5 marzo 1999, gara vinta dall’austriaca Renate Goetschl davanti alla connazionale Michaela Dorfmeister. 🔗 Leggi su Oasport.it
