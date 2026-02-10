Report Istat scuola | dall’analfabetismo al 75% del 1861 al boom delle donne all’università così l’Italia ha cambiato volto in 160 anni
L’Italia ha fatto passi da gigante nel campo dell’istruzione in 160 anni. Dal 75% di analfabeti nel 1861, oggi si registrano tassi diversi, con più donne che si laureano rispetto al passato. Tuttavia, il divario di genere nelle materie scientifiche resta forte e il nostro Paese ancora fatica a colmare il gap con l’Europa. La trasformazione è stata lunga e complessa, ma l’istruzione ha cambiato volto al Paese.
Dal 75% di analfabeti dell'Unità d'Italia al record di donne laureate oggi. Il report Istat racconta la lenta conquista dell'istruzione: scomparsa la firma con la croce degli sposi, crescono i diplomi, ma resiste il divario di genere nelle materie scientifiche e il ritardo rispetto all'Europa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
