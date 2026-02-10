Report Istat scuola | dall’analfabetismo al 75% del 1861 al boom delle donne all’università così l’Italia ha cambiato volto in 160 anni

L’Italia ha fatto passi da gigante nel campo dell’istruzione in 160 anni. Dal 75% di analfabeti nel 1861, oggi si registrano tassi diversi, con più donne che si laureano rispetto al passato. Tuttavia, il divario di genere nelle materie scientifiche resta forte e il nostro Paese ancora fatica a colmare il gap con l’Europa. La trasformazione è stata lunga e complessa, ma l’istruzione ha cambiato volto al Paese.

