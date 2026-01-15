Istat | la produzione industriale torna a salire A novembre aumenti per tutti i comparti principali
Secondo i dati dell’Istat, a novembre 2025 la produzione industriale in Italia ha registrato una ripresa, superando la flessione del mese precedente. L'incremento interessa tutti i principali comparti, confermando una tendenza positiva nel settore industriale del paese. Questa crescita rappresenta un segnale di stabilità e ripresa per l’economia italiana.
Torna a crescere la produzione industriale italiana. Nel mese di 2025, secondo i dati diffusi dall’Istat è stata superata flessione congiunturale del mese precedente e l’aumento risulta essere diffuso ai principali comparti. Si è rivelato positivo anche l’andamento congiunturale complessivo nella media del trimestre settembre-novembre. Anche su base annua l’indice – si legge nel rapporto dell’istituto nazionale di statistica – al netto degli effetti di calendario, è in aumento, sia a livello complessivo sia per i principali raggruppamenti di industrie, con l’eccezione dei beni di consumo. Indice destagionalizzato aumenta dell’1,5%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
