Secondo i dati dell’Istat, a novembre 2025 la produzione industriale in Italia ha registrato una ripresa, superando la flessione del mese precedente. L'incremento interessa tutti i principali comparti, confermando una tendenza positiva nel settore industriale del paese. Questa crescita rappresenta un segnale di stabilità e ripresa per l’economia italiana.

Torna a crescere la produzione industriale italiana. Nel mese di 2025, secondo i dati diffusi dall’Istat è stata superata flessione congiunturale del mese precedente e l’aumento risulta essere diffuso ai principali comparti. Si è rivelato positivo anche l’andamento congiunturale complessivo nella media del trimestre settembre-novembre. Anche su base annua l’indice – si legge nel rapporto dell’istituto nazionale di statistica – al netto degli effetti di calendario, è in aumento, sia a livello complessivo sia per i principali raggruppamenti di industrie, con l’eccezione dei beni di consumo. Indice destagionalizzato aumenta dell’1,5%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Istat: la produzione industriale torna a salire. A novembre aumenti per tutti i comparti principali

Leggi anche: Istat, produzione industriale in crescita dell'1,5% a settembre su base annua, bene l'elettronica a +12,3%, giù la moda col -4,4%

Leggi anche: Istat: torna a salire export extra Ue

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Istat: crescita debole, industria in calo e il settore farmaceutico vola; Farmaceutica. Istat: “Fase di forte dinamismo, export +33,7%”; Manifattura italiana, Istat: Pharma al primo posto per produzione e scambi commerciali.

Istat, a novembre torna su la produzione. Il pharma guarda tutti dall’alto - Dopo i dati sulla disoccupazione al minimo storico, a novembre 2025 l'Istat riporta un dato con segno più, stavolta sulla produzione ... fortuneita.com