Irst turni senza cambio e buoni pasto negati | scoppia la protesta del Nursing Up Romagna

Le tensioni crescono all’Irst di Rimini. Dopo l’incontro tra la direzione, la Regione e i sindacati, i lavoratori del Nursing Up Romagna sono scesi in piazza. Denunciano turni senza pause, buoni pasto negati e nessuna risposta alle loro richieste. La protesta si fa sentire forte, con i lavoratori che chiedono risposte chiare e condizioni di lavoro più giuste. La situazione rimane difficile e la tensione tra il personale e la direzione si fa sempre più palpabile.

All'indomani dell'incontro fra Direzione generale Irst, Regione, presidenza della Conferenza territoriale sociale sanitaria e confederazioni sindacali, secondo Gianluca Gridelli, responsabile del sindacato Nursing Up Romagna, "nessuno, di fatto, si è preoccupato delle condizioni lavorative.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Irst Romagna Lavoratori Adrilog in protesta per il mancato pagamento dei buoni pasto sospesi I lavoratori del magazzino Deco di Imola hanno deciso di scendere in piazza per chiedere i loro buoni pasto, che non vengono pagati da settimane. Infermieri senza mensa né buoni pasto, condannata la Asl Toscana Centro La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Irst Romagna Argomenti discussi: Irst, turni senza cambio e buoni pasto negati: scoppia la protesta del Nursing Up Romagna.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.