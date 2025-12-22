“Infermieri al lavoro nelle postazioni del 118 lasciati senza servizio di mensa né buoni pasto”. La denuncia era arrivata dal sindacato degli infermieri Nursind, lo stesso che oggi ha dato notizia di una condanna ai danni della Asl Toscana Centro. “Nei giorni scorsi il giudice della sezione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Infermieri senza mensa né buoni pasto, condannata la Asl Toscana Centro

Imola, gli infermieri nel turno di notte hanno la mensa: «Il buono pasto è un loro diritto» - Avevano fatto causa contro la mancata erogazione di buoni pasto sostitutivi durante i turni notturni, quando la mensa era chiusa e alla fine hanno avuto ragione. corrieredibologna.corriere.it

Lavorare senza mensa né buoni pasto non è una scelta, è una violazione dei diritti. Gli infermieri del 118 non possono essere penalizzati perché garantiscono continuità assistenziale. La sentenza che condanna l’ASL Toscana Centro segna un punto fermo: - facebook.com facebook