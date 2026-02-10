Irina Shayk conduttrice al Festival | quando sarà a Sanremo

Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. La modella russa, nota per il suo fascino internazionale, salirà sul palco dell’Ariston come ospite speciale. La sua presenza si aggiunge alle novità di questa edizione, che promette di sorprendere il pubblico.

Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell'Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent'anni. La notizia, anticipata da "Tv Sorrisi e Canzoni", viene confermata all'Adnkronos in ambienti televisivi. Ma non è ancora chiaro se Irina salirà sul palco nella serata di giovedì 26 o venerdì 27 febbraio. Nata nel 1986 a Emanželinsk, negli Urali, Irina Valer'evna Šajchlislamova — questo il suo nome completo — è figlia di un minatore tataro e di un'insegnante di musica russa. "La musica è stata la mia prima lingua", ha raccontato più volte: a 6 anni suonava già il pianoforte, a 9 studiava in una scuola musicale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo.

Irina Shayk sarà a Sanremo il giorno in cui era previsto Andrea Pucci.

Argomenti discussi: Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Carnevale, il Nordest si prepara a vestire i suoi centri storici di coriandoli, maschere e musica. Il programma degli eventi; Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana.

