Chi è Irina Shayk la modella che sostituirà Andrea Pucci sul palco dell’Ariston

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere ancora. Nella terza serata, il 26 febbraio, Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. La modella russa, nota in tutto il mondo, prenderà il posto di Andrea Pucci come co-conduttrice e porterà un tocco internazionale alla manifestazione. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di pubblico e media, curiosi di vedere come interagirà con gli altri ospiti e conduttori.

Sanremo 2026 parla sempre più una lingua internazionale. Nella terza serata del Festival, il 26 febbraio, Irina Shayk affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nel ruolo di co-conduttrice, portando sul palco dell'Ariston uno dei volti più iconici della moda mondiale. Una presenza che segna un cambio di passo preciso: dopo il forfait di Andrea Pucci, la direzione artistica sceglie il glamour globale e rilancia l'immagine del Festival come evento capace di dialogare con l'immaginario internazionale, tra musica, moda e pop culture. Una scelta che racconta un Festival più ambizioso. La decisione di puntare su Irina Shayk non è casuale.

