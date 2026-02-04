Usa e Iran confermano colloqui in Oman

Venerdì mattina a Muscat, Usa e Iran si incontrano di nuovo per parlare del nucleare. Il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi, ha confermato su X che i colloqui sono in programma, segnando un passo importante nelle trattative tra i due paesi.

Approfondimenti su Usa Iran

Questa mattina si è appreso che i negoziati tra Iran e Stati Uniti riprenderanno in modo indiretto, come nel formato Oman.

Venerdì si sono incontrati in Oman per i colloqui tra Iran e Stati Uniti, mentre un drone si è avvicinato troppo a una portaerei americana e è stato abbattuto.

Ultime notizie su Usa Iran

