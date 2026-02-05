Nucleare domani i colloqui Iran-Usa

Domani mattina alle 10 a Muscat si tengono i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. Il ministro degli Esteri iraniano ha confermato la riunione attraverso X, annunciando che le parti si incontreranno per discutere di questioni legate al programma nucleare iraniano. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi.

Nella notte forze russe attaccano Kiev

L’Iran ha chiarito che gli Stati Uniti non gli hanno posto alcun ultimatum sul programma nucleare.

Nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano vicino alla portaerei Lincoln, che si trovava al largo delle coste iraniane.

