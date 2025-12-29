Ucraina ecco il nuovo piano di pace Esercito territori e nucleare Zelensky | Garanzie sicurezza Usa per 15 anni

Un nuovo piano di pace per l’Ucraina si sta delineando, con focus su sicurezza, territori e nucleare. Zelensky ha richiesto garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti per i prossimi 15 anni. Dopo incontri tra leader come Trump e telefonate con Putin, si evidenzia un progresso verso un accordo che possa stabilizzare la regione e favorire una risoluzione duratura del conflitto.

Ucraina, più vicini che mai a un accordo di pace. Lo ha assicurato Donald Trump dopo un incontro in Florida con Zelensky e una telefonata con Putin. Ucraina, il nuovo piano di pace Usa-Kiev in 20 punti. Ma Mosca frena; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Guerra ucraina, il nuovo piano di pace Usa in 20 punti: ecco come reagirà la Nato in caso di attacco russo; In cosa consiste il nuovo piano in 20 punti per porre fine alla guerra in Ucraina.

Piano di pace Ucraina-USA/ I 20 punti segreti, le minacce a Putin e i veri nodi dei negoziati

