Iran a Trump la lista delle opzioni militari contro nucleare o Khamenei

Il Pentagono ha consegnato a Donald Trump una lista di opzioni militari per intervenire in Iran. Le possibilità includono attacchi mirati ai siti del programma nucleare e missilistico o azioni per indebolire il leader supremo Khamenei. Ora il presidente ha tra le mani una serie di scelte da valutare, mentre la tensione tra Washington e Teheran rimane alta.

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E vince il set Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E vince il set ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Iran Nucleare

L'Iran, sotto la guida di Ali Khamenei, ha dichiarato di essere pronto a rispondere con fermezza alle proteste interne, affermando che le autorità devono

Il Pentagono ha comunicato a Donald Trump diverse possibilità di azione militare contro l’Iran, mentre prosegue la valutazione di soluzioni diplomatiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Trump, proteste in Iran e scontro geopolitico globale - Re Start 12/01/2026

Ultime notizie su Iran Nucleare

Argomenti discussi: L’armata Usa attorno all’Iran, Trump chiede di studiare mosse decisive; Trump: Iran negozi, tempo stringe. Teheran: se attaccati reagiremo come mai prima; Trump contro l'Iran, Russia frena: Niente forza. Pasdaran nella lista terrorismo UE; La minaccia di Trump all'Iran: La flotta è pronta a intervenire.

Iran, a Trump la lista delle opzioni militari contro nucleare o KhameneiIl Pentagono ha presentato al presidente americano Donald Trump una lista ampliata delle possibili opzioni militari contro l'Iran con l'obiettivo di colpire ulteriormente i siti dei programmi nucleari ... adnkronos.com

Iran, Trump alza il tiro e ora valuta attacco a Teheran. Ue verso nuove sanzioniLe discussioni preliminari tra Washington e Teheran sulla limitazione del programma nucleare del Paese e sulla produzione di missili balistici non hanno portato progressi ... adnkronos.com

Trump, 'sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare l'Iran'. "Abbiamo molte navi che stanno navigando verso l'Iran" - facebook.com facebook

Trump, sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare l'Iran. "Abbiamo molte navi che stanno navigando verso l'Iran" x.com