Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpino. A 24 anni, il talento bresciano ha dimostrato le sue capacità in questa gara di alto livello, consolidando la sua presenza nel circuito internazionale. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella sua carriera, confermando il suo potenziale come atleta emergente nello sci di fondo.

Manerba del Garda (Brescia) – E’ nata una stella. Il talento di Giovanni Franzoni esplode in tutto il suo potenziale e porta il 24enne sciatore bresciano a conquistare la discesa libera di Kitzbühel, la gara delle gare dello sci alpino. Il podio. Il campionissimo svizzero Marco Odermatt, vincitore del supergigante di ieri, resta dietro di un soffo: 7 centesimi. L’altro peso massimo elvetico, Franjo von Allmen, secondo ieri, è lì con l’azzurro per tutta la gara ma sbaglia la curva che poRta all’Hausbergkante, la terribile diagonale che porta allo schuss finale, e finisce indietro. Così al t erzo posto troviamo un altro azzurro, l’altoatesino Florian Schieder. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanni Franzoni vince la discesa libera di Kitzbühel, la gara più importante dello sci

UN SABATO… … ad altissimo tasso sciistico! Alle 11.30 ci aspettano gli uomini jet con la discesa all’inferno di Kitzbühel! Partiamo con il miglior tempo di Giovanni Franzoni! Ma già prima alle 10 aprono le azzurre nello slalom gigante in Repubblica Cec - facebook.com facebook

CI HA PRESO GUSTO Il miglior tempo ieri, il miglior tempo oggi… Giovanni Franzoni ha cominciato al top la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Kitzbühel! Lo segue Christof Innerhofer, quarto nella seconda prova cronometrata di discesa! I moto x.com