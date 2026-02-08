san giovanni in marignano vince 3 1 contro perugia nel volley

San Giovanni in Marignano batte Perugia 3-1 in casa. La squadra romagnola ha giocato una partita convincente, mantenendo alta la concentrazione fino alla fine. Perugia ha tentato di reagire, ma non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari come avrebbe voluto. Alla fine, il risultato premia i padroni di casa, che conquistano tre punti importanti in classifica.

In una trasferta romagnola la Bartoccini MC Restauri Perugia esprime segnali di reazione contro l’Omag MT San Giovanni in Marignano, ma la sfida conclusiva al Palazzetto dello Sport di Cervia assegna tre punti alle padrone di casa. Il match si è sviluppato su quattro set, con una rimonta finale delle locali che hanno chiuso la contesa al termine di un confronto intenso e incardinato su momenti decisivi. Il punteggio complessivo è 22-25, 25-18, 25-20, 29-27, con l’Omag MT San Giovanni in Marignano capace di ribaltare l’esito dopo un avvio favorevole alle giovani ospiti. Nel primo set Perugia controlla l’avvio e chiude 25-22, offrendo una prima indicazione di equilibrio tra le due squadre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

