Ipogei dopo 18 anni di stallo e rinvii Agrigento insegue 37 milioni per salvare il sottosuolo e i primi finanziamenti
Dopo 18 anni di attese e rinvii, Agrigento si prepara a ricevere finalmente 37 milioni di euro per salvare i suoi ipogei. La burocrazia ha rallentato tutto, tra carte ferme e nomine da aggiornare, ma ora si cerca di sbloccare la situazione in extremis. La città spera di recuperare il patrimonio sotterraneo, che rischia di andare perduto se non si interviene subito.
Il labirinto burocratico si è rivelato persino più intricato di quello scavato nella calcarenite. Dopo anni di stallo, polvere sugli incartamenti, nomine fatte e da aggiornare, si tenta - praticamente in extremis - di cambiare rotta. E di non perdere i soldi, così come di non incappare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
