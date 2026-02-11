Ipogei dopo 18 anni di stallo e rinvii Agrigento insegue 37 milioni per salvare il sottosuolo e i primi finanziamenti

Da agrigentonotizie.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 18 anni di attese e rinvii, Agrigento si prepara a ricevere finalmente 37 milioni di euro per salvare i suoi ipogei. La burocrazia ha rallentato tutto, tra carte ferme e nomine da aggiornare, ma ora si cerca di sbloccare la situazione in extremis. La città spera di recuperare il patrimonio sotterraneo, che rischia di andare perduto se non si interviene subito.

Il labirinto burocratico si è rivelato persino più intricato di quello scavato nella calcarenite. Dopo anni di stallo, polvere sugli incartamenti, nomine fatte e da aggiornare, si tenta - praticamente in extremis - di cambiare rotta. E di non perdere i soldi, così come di non incappare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Agrigento Sotterranei

Dopo tre rinvii, inizia il processo per il treno fantasma di Carnate. Ma dopo cinque anni il binario è morto

Crit Srl, in cinque anni supportate 29 startup con 1,5 milioni di finanziamenti

Crit Srl, società modenese specializzata in scouting e consulenza tecnologica, ha accompagnato nel corso di cinque anni 29 startup, contribuendo alla loro crescita e all’ingresso nel mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.