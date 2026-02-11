Ipogei dopo 18 anni di stallo e rinvii Agrigento insegue 37 milioni per salvare il sottosuolo e i primi finanziamenti

Dopo 18 anni di attese e rinvii, Agrigento si prepara a ricevere finalmente 37 milioni di euro per salvare i suoi ipogei. La burocrazia ha rallentato tutto, tra carte ferme e nomine da aggiornare, ma ora si cerca di sbloccare la situazione in extremis. La città spera di recuperare il patrimonio sotterraneo, che rischia di andare perduto se non si interviene subito.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.