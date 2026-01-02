Crit Srl in cinque anni supportate 29 startup con 1,5 milioni di finanziamenti

Crit Srl, società modenese specializzata in scouting e consulenza tecnologica, ha accompagnato nel corso di cinque anni 29 startup, contribuendo alla loro crescita e all’ingresso nel mercato. In questo periodo, le aziende supportate hanno raccolto complessivamente circa 1,5 milioni di euro in finanziamenti diretti. Un bilancio che testimonia l’efficacia del nostro lavoro nel favorire lo sviluppo di nuove imprese innovative e sostenibili.

Ventinove startup supportate nel loro processo di crescita e sbocco sul mercato e quasi 1,5 milioni di euro raccolti in finanziamenti diretti: è più che positivo il bilancio dei primi cinque anni di attività che Crit Srl - società modenese di scouting e consulenza tecnologica - ha realizzato in.

