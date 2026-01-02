Crit Srl in cinque anni supportate 29 startup con 1,5 milioni di finanziamenti

Da modenatoday.it 2 gen 2026

Crit Srl, società modenese specializzata in scouting e consulenza tecnologica, ha accompagnato nel corso di cinque anni 29 startup, contribuendo alla loro crescita e all’ingresso nel mercato. In questo periodo, le aziende supportate hanno raccolto complessivamente circa 1,5 milioni di euro in finanziamenti diretti. Un bilancio che testimonia l’efficacia del nostro lavoro nel favorire lo sviluppo di nuove imprese innovative e sostenibili.

