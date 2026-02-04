La Nintendo conferma che il prezzo di Switch 2 resterà invariato al lancio, anche se i costi delle memorie RAM sono aumentati a livello globale. La casa giapponese ha deciso di non trasferire l’aumento sui consumatori, nonostante l’impennata dei prezzi dei componenti.

Il prezzo della Nintendo Switch 2 rimarrà stabile al lancio, nonostante l’impennata globale dei costi delle memorie RAM spinta dalla corsa all’intelligenza artificiale. La decisione, annunciata durante la conferenza finanziaria tenutasi a Kyoto il 4 febbraio 2026, ha sorpreso non solo gli analisti del settore ma anche i fan più attenti al mercato dei videogiochi. Il presidente Shuntaro Furukawa ha chiarito in diretta che, almeno per il momento, non ci saranno aumenti di prezzo per la nuova console, anche se i costi dei componenti – in particolare la RAM – sono saliti del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nintendo mantiene prezzi stabili per Switch 2 nonostante aumento costi componenti

Nintendo ha diffuso un trailer che mette in evidenza le capacità migliorate di alcuni giochi Nintendo Switch sulla nuova console, Nintendo Switch 2.

La notizia circolava da giorni, ora è arrivata la conferma ufficiale: il gioco Dispatch è stato censurato sulle piattaforme Nintendo Switch e Switch 2.

