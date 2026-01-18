Comunicazione tra docenti e alunni la risoluzione al liceo Grassi

Al liceo Grassi, la comunicazione tra docenti e alunni è al centro di un percorso volto a rafforzare le competenze comunicative degli insegnanti. L’obiettivo è favorire un ambiente di apprendimento più efficace, supportando la crescita e la maturità degli studenti. In un contesto in cui le fragilità emergono con frequenza crescente, questa iniziativa mira a creare un dialogo più aperto e comprensivo, contribuendo al benessere e allo sviluppo di ogni studente.

L'obiettivo è chiaro: migliorare le abilità comunicative degli insegnanti per migliorare l'apprendimento e la maturità degli studenti e soprattutto per sostenerli in un'epoca che quotidianamente evidenzia in loro elementi di fragilità con sempre maggiore frequenza. É quello che si sta realizzando al liceo Grassi di Latina grazie al corso di formazione "La relazione efficace a scuola", iniziato a novembre e che terminerà a febbraio. Il percorso formativo, condotto dagli esperti Ferdinando Cedrone e Sonia Middei, affronta le sfide della didattica contemporanea in un'epoca segnata dalla pervasività dei media digitali e dal cambiamento dei modelli cognitivi delle nuove generazioni.

