La Regione ha approvato la proposta di istituire il liceo scientifico a Pomposa, a Codigoro, al fine di ridurre il pendolarismo degli studenti. La decisione, espressa dalla consigliera regionale PD Marcella Zappaterra, segue la risposta dell’assessora Isabella Conti e mira a migliorare l’accessibilità alle opportunità formative per i giovani della zona.

Bene quanto fatto dalla Regione per il liceo scientifico a Pomposa di Codigoro. Così la consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra (foto) dopo la risposta dell’assessora Isabella Conti. Promuovere l’attivazione del liceo scientifico, opzione Scienze applicate, all’istituto Guido Monaco di Pomposa di Codigoro, in provincia di Ferrara, al fine di potenziare l’offerta formativa e di contrastare la dispersione scolastica nel territorio del Delta del Po e ridurre il pendolarismo. A chiederlo è Marcella Zappaterra (Pd) con un’interpellanza sottoscritta anche da Paolo Calvano (Pd) che ha interpellato la giunta per sapere quali azioni ha assunto per coniugare l’equilibrio complessivo dell’offerta provinciale con la necessità di garantire pari opportunità educative agli studenti delle aree periferiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pomposa, ok al liceo scientifico: "Per evitare il pendolarismo"

Tradizione e innovazione: Open day al liceo scientifico da VinciSabato pomeriggio si rinnova l’appuntamento con l’Open Day del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.

Leggi anche: Classifica Eduscopio, Vittorio Emanuele primo liceo scientifico: Pitagora di Pozzuoli primo liceo classico

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Questo pomeriggio, sabato 10 gennaio alle ore 15:00, presso l’I.I.S. Guido Monaco di Pomposa, si terrà un Open Day speciale dedicato al liceo scientifico con opzione Scienze Applicate. È un’occasione preziosa per conoscere da vicino un nuovo indirizzo sc - facebook.com facebook