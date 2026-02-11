Io violentata nello sgabuzzino Una serata tra piazza della Badia e Sant' Agostino poi l' incubo

Una donna si è risvegliata in uno sgabuzzino, non suo, dopo una serata tra piazza della Badia e Sant’Agostino. È stata violentata e trovata su un materasso nel terrazzo di un palazzo a Saione. La polizia sta indagando per risalire ai responsabili.

