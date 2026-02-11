Io violentata nello sgabuzzino Una serata tra piazza della Badia e Sant' Agostino poi l' incubo
Una donna si è risvegliata in uno sgabuzzino, non suo, dopo una serata tra piazza della Badia e Sant’Agostino. È stata violentata e trovata su un materasso nel terrazzo di un palazzo a Saione. La polizia sta indagando per risalire ai responsabili.
Si è risvegliata su un materasso non suo, adagiato dentro uno stanzino costruito sul terrazzo di un edificio nel quartiere di Saione. In testa il ricordo di qualcosa di terribile accaduto nella notte. La reminiscenza di una violenza subita, senza poter reagire. Un episodio denunciato pochi giorni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
