Il primo Natale di Papa Leone | Un’economia distorta tratta l’uomo come merce poi cita Francesco e il suo Sant' Agostino | Gli auguri a sorpresa ai fedeli in piazza
Il Papa nell'omelia della messa della notte di Natale cita Francesco, Ratzinger e il suo Sant'Agostino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce»
Leggi anche: Leone XIV alla Messa di Natale: "Un'economia distorta induce a trattare gli uomini come merce"
Natale 2025 in Vaticano: Papa Leone XIV rilancia le tradizioni; Papa, gli auguri di Natale alla Curia: 'Stop a smania di primeggiare'; Gli auguri di Papa Leone XIV - Il Natale del Signore è il Natale della Pace; Il Natale di papa Leone.
Papa Leone XIV: Il Natale dona la speranza che fa l’uomo messaggero di pace - “Mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo, Dio vuole diventare uomo per liberarci da ogni schiavitù`”. msn.com
Papa Leone alla messa di Natale: "No a economia distorta che tratta uomini come merce, basta violenza e sopraffazione" - Il Pontefice nell'omelia della sua prima messa di Natale ricorda: 'Dio si fa simile a noi, rivelando l’infinita dignità di ogni persona. adnkronos.com
“Il Natale del Signore è il Natale della Pace”, il primo augurio di Papa Leone XIV - E’ il testo del biglietto di auguri firmato da Papa Leone nel suo primo Natale da pontefice. askanews.it
Alla vigilia del suo primo Natale da Papa, il 23 dicembre 1958, Giovanni XXIII parlava al mondo con parole semplici e profonde, capaci di attraversare il tempo. «La commemorazione del Natale di Gesù rinnova ogni anno lo stesso annuncio: unità e pace. La p - facebook.com facebook
#Salvini a #ZonaBianca: “Dopo cinque anni, questo è il primo Natale che non passo da indagato, imputato o potenziale criminale a rischio galera: mi hanno assolto perché avevo bloccato gli sbarchi clandestini e hanno sancito che difendere i confini, la sicu x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.