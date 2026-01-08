Giovanardi propone di ripristinare il Museo del Risorgimento nella sede di piazza Sant’Agostino a Modena. Questa iniziativa mira a valorizzare e conservare la memoria storica della città, favorendo un percorso culturale accessibile e rispettoso del patrimonio locale. La proposta si inserisce in un contesto di attenzione alla storia e alla cultura modenese, senza enfasi o toni sensazionalistici.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Prendiamo atto con soddisfazione che si è esaurita la penosa e ridicola polemica sulla lapide che ricorda gli Estensi, apposta sulla facciata dell'Accademia militare, elogiata nella forma dalla Soprintendenza che ne ha sottolineato l'effetto riequilibratore tra la parte destra e quella sinistra dell'ex Palazzo Ducale e approvata nel testo da tutti quelli che conoscono la storia di Modena dal 1859 al 1861". Lo afferma Carlo Giovanardi, presidente del Comitato 'Una lapide per i duchi'. "Giulia Manzini ha però giustamente osservato -aggiunge Giovanardi- che a Modena il Museo del Risorgimento è chiuso dal 1990 ed al suo posto attualmente c'è la sede del 'Consorzio per il FestivalFilosofia', a sinistra dell'entrata principale di Piazza Sant' Agostino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena: Giovanardi, 'ripristinare Museo Risorgimento in sede piazza Sant'Agostino'

Leggi anche: Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce», poi cita Francesco e il suo Sant'Agostino | Gli auguri a sorpresa ai fedeli in piazza

Leggi anche: Auto in piazza, Casadei (Risorgimento Repubblicano) rilancia: "Valutare la sosta interrata in piazza del Carmine"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lapide contestata, Giovanardi: "A Caserta ricordano i Borboni. E noi qui censuriamo la Storia" - Giudica "miserabili le polemichette" di questi giorni sulla lapide promossa da un comitato di cui fa parte e che verrà scoperta sabato 22 sulla facciata dell ... ilrestodelcarlino.it

La Pressa. . Venezuela: botta e risposta Consulta popolare contro la guerra e l'ex ministro Giovanardi Presidio in piazza contro l'azione di Trump: 'In Venezuela colpo di Stato, grave silenzio delle istituzioni' L'ex ministro a pochi metri: 'Manifestano a favore di u - facebook.com facebook