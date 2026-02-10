Giovanni Palatucci un ulivo per il questore che salvò centinaia di ebrei | La polizia deve aiutare la povera gente

A Bagnoregio è stato piantato un ulivo in memoria di Giovanni Palatucci, il questore che salvò centinaia di ebrei durante la guerra. L’albero si trova nel centro storico, vicino alla piazza principale, e davanti è stata posta una targa commemorativa. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La scelta di piantare un ulivo simboleggia la pace e la speranza, e ricorda l’impegno di Palatucci nel proteggere le persone più vulnerabili.

