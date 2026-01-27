Giornata della memoria il civico giusto ricorda il vice questore De Fiore Salvò centinaia di ebrei

In occasione della Giornata della Memoria, il Municipio Roma II ha inaugurato “Il Civico Giusto” per ricordare Angelo De Fiore, il vice questore che, indossando la divisa, ha salvato centinaia di ebrei con coraggio e senso di giustizia. Un gesto che testimonia l’importanza di scegliere sempre la strada della solidarietà e dell’umanità.

Un uomo che, seppur indossando la divisa, con coraggio decise da che parte stare. In occasione della Giornata della Memoria, il Municipio Roma II inaugura "Il Civico Giusto" dedicato ad Angelo De Fiore. Il vice questore che tra il 1943 e il 1944 salvò la vita a centinaia di cittadini ebrei.

