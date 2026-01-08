Bus investe due alunni dopo l’uscita da scuola | una ragazza ha la gamba schiacciata da una ruota

Oggi a Noventa Vicentina, nei pressi di un istituto scolastico, si è verificato un incidente coinvolgendo un autobus della società Svt e due studenti. Una ragazza è rimasta ferita, con una gamba schiacciata da una ruota. L’intervento delle ambulanze è stato immediato per prestare le prime cure. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

