Bus investe due alunni dopo l’uscita da scuola | una ragazza ha la gamba schiacciata da una ruota
Oggi a Noventa Vicentina, nei pressi di un istituto scolastico, si è verificato un incidente coinvolgendo un autobus della società Svt e due studenti. Una ragazza è rimasta ferita, con una gamba schiacciata da una ruota. L’intervento delle ambulanze è stato immediato per prestare le prime cure. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Grave incidente oggi pomeriggio a Noventa Vicentina (in provincia di Vicenza), nei pressi di un istituto scolastico, dove due studenti sono stati investiti da un autobus della società di trasporti Svt. L’impatto è avvenuto intorno alle 13.30, a pochi passi dall’ingresso della scuola, poco dopo la fine delle lezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
