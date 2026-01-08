Bus investe due alunni dopo l’uscita da scuola | una ragazza ha la gamba schiacciata da una ruota

Da orizzontescuola.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Noventa Vicentina, nei pressi di un istituto scolastico, si è verificato un incidente coinvolgendo un autobus della società Svt e due studenti. Una ragazza è rimasta ferita, con una gamba schiacciata da una ruota. L’intervento delle ambulanze è stato immediato per prestare le prime cure. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Grave incidente oggi pomeriggio a Noventa Vicentina (in provincia di Vicenza), nei pressi di un istituto scolastico, dove due studenti sono stati investiti da un autobus della società di trasporti Svt. L’impatto è avvenuto intorno alle 13.30, a pochi passi dall’ingresso della scuola, poco dopo la fine delle lezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Camion investe due donne che attraversano la strada: una rischia di perdere una gamba

Leggi anche: Rapina una turista su un bus, ammanettato da una ragazza: era un maresciallo dei carabinieri fuori servizio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.