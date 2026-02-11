Investì due poliziotti a Roma per evitare un controllo arrestato a Mozzanica sette mesi dopo

Due poliziotti sono stati investiti a Roma mentre tentavano di fermare un’auto. L’uomo a bordo, un 49enne peruviano, ha cercato di scappare e li ha investiti per evitare il controllo. Dopo sette mesi, l’arresto è arrivato a Mozzanica, dove i Carabinieri hanno fermato l’uomo.

Il 4 febbraio i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto il 49enne peruviano A.M.A.Y., ponendo fine a una pericolosa latitanza scaturita dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma lo scorso 27 gennaio, in quanto ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. L'uomo si era reso protagonista, il 18 agosto 2025, nei dintorni del cimitero Flaminio della Capitale, di una violenta aggressione ai danni di due agenti della Polizia di Stato. Durante un controllo di routine, il soggetto aveva infatti lanciato la propria vettura contro gli operatori a velocità sostenuta, travolgendoli e provocando loro gravi traumi agli arti, per poi darsi alla fuga nonostante l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco a scopo intimidatorio da parte degli agenti.

