Un uomo è stato arrestato dopo aver ferito due poliziotti durante un tentativo di furto alla Coop della Montagnola. L’individuo, che stava facendo spesa senza pagare, è stato fermato dal personale del supermercato mentre cercava di uscire con la spesa non pagata. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per garantire la sicurezza e procedere con l’arresto.

Fa spesa a scrocco alla Coop della Montagnola e mentre sta per uscire dal supermercato il personale lo blocca. Non riuscendo a fuggire il cliente-ladro ha iniziato ad agitarsi poi è riuscito a correre via ma la segnalazione di una cliente, che ha indicato ai poliziotti la via di fuga, ha permesso agli agenti di raggiungere il fuggitivo e arrestarlo con l’aiuto dell’Esercito (la pattuglia impegnata nel servizio Strade Sicure) per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Le manette sono scattate giovedì pomeriggio per un senegalese di 28 anni residente in provincia ma con cittadinanza italiana. Mentre gli agenti hanno cercato di bloccarlo l’uomo avrebbe sferrato calci e pugni che hanno ferito due poliziotti facendo riportare loro una prognosi di 21 e 7 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferisce due poliziotti dopo il furto: arrestato

