Recenti studi hanno portato alla scoperta di una pelle sintetica ispirata al polpo, capace di mimetizzarsi con l’ambiente circostante. Questa innovazione rappresenta un progresso significativo nel campo dei materiali intelligenti, avvicinando la tecnologia alla capacità naturale di camuffamento degli organismi marini. Un passo importante verso applicazioni pratiche che potrebbero rivoluzionare vari settori, dall’industria alla sicurezza, mantenendo un approccio scientifico sobrio e preciso.

La natura ha impiegato milioni di anni per perfezionare l’arte del travestimento, ma oggi gli scienziati sono riusciti a compiere un passo da gigante verso la creazione di un vero e proprio “mantello dell’invisibilità”. Un team di ricercatori della Stanford University ha infatti presentato una pelle sintetica rivoluzionaria, ispirata alla straordinaria capacità di mimetizzazione dei cefalopodi, come polpi, seppie e calamari. A differenza dei camaleonti, questi animali marini non si limitano a cambiare colore, ma modificano istantaneamente la trama della propria pelle per confondersi con rocce o coralli; una prodezza biologica che ora è stata riprodotta in laboratorio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dal polpo arriva una scoperta scientifica incredibile: una pelle sintetica che fa mimetizzare

