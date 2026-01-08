Scienza ecco la nuova pelle sintetica con la capacità di mimesi dei polpi

Una nuova pelle sintetica ispirata ai polpi, capace di cambiare colore e mimetizzarsi con l’ambiente, rappresenta un progresso nel campo delle tecnologie biomimetiche. Questa innovazione permette di modificare facilmente le caratteristiche estetiche e funzionali della superficie artificiale, aprendo potenzialità in settori come la moda, la robotica e la difesa. Un esempio di come la natura continui a ispirare soluzioni innovative e pratiche per il futuro.

I colori cangianti della pelle degli animali capaci di mimesi sono stati di ispirazione per la realizzazione di un nuovo tipo di pelle mimetica artificiale, le cui caratteristiche possono essere alterate in modo semplice e immediato. A descrivere questo importante risultato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ di Stanford. Il team, guidato da Mark Brongersma, ha sviluppato pellicole sottili programmabili per modificare consistenza e colore. Questa tecnologia, sostengono gli autori, potrebbe trovare applicazioni nel campo del camouflage, della robotica morbida e delle tecnologie di visualizzazione avanzate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Primo morto per overdose di nitazeni, un arresto a Brunico. Ecco cos'è la nuova droga sintetica più pericolosa del Fentanyl

Leggi anche: Sulla pelle dei poveri. La nuova stagione dei tagli: dall’assegno di inclusione al welfare dimezzato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

USA. Arriva la prima pelle artificiale capace di guarire da un taglio - A metà tra il metallo e la plastica, il nuovo tessuto sintetico è sensibile alla pressione ed è capace di rigenerarsi da solo. quotidianosanita.it

La scienza li mette insieme. Il cuore sarà d’accordo Guarda ora la nuova stagione di #MatrimonioAPrimaVistaItalia in anteprima su discovery+ https://bit.ly/3YlyMaH facebook