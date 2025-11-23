Christopher Nolan rivela che prima di The Odyssey | Ero stato assunto per dirigere Troy
Christopher Nolan ha confermato di essere stato assunto per dirigere Troy oltre vent'anni fa. L'esperienza mancata ha alimentato nel tempo la sua attrazione per il mito greco, culminando oggi nel kolossal The Odyssey, in arrivo nel 2026. La carriera di Christopher Nolan sembra scandita dal caso, ma ogni deviazione ha sempre ricondotto il regista verso un punto preciso: la notizia che avrebbe dovuto dirigere Troy negli anni Duemila riapre un capitolo poco conosciuto del suo percorso, rendendo ancora più chiara la nascita di The Odyssey. Quando Nolan avrebbe potuto dirigere Troy Intervistato da Empire Magazine, Christopher Nolan ha confermato che fu originariamente assunto dalla Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Christopher Nolan avrebbe diretto Troy, ma gli offrirono Batman Begins #ChristopherNolan #troy #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook
Cose belle: la nuova immagine ufficiale di The Odyssey di Christopher Nolan. Al cinema dal 16 luglio 2026 (uscita italiana). Fonte: Empire. Vai su X
Christopher Nolan rivela che avrebbe dovuto dirigere Troy - Nolan rivela di essere stato scelto per dirigere Troy invece di Batman Begins: una decisione che ha cambiato la storia del cinecomic moderno. Secondo cinefilos.it
“The Odyssey”, Christopher Nolan ripensa l’epopea di Ulisse e il ritorno a Itaca - Il regista britannico rivela: «Gran parte del lavoro si è svolto in mare aperto, un'impresa piuttosto primordiale» ... Si legge su unionesarda.it
The Odyssey e l’impresa titanica di Christopher Nolan: “Mai fatto niente del genere prima d’ora” - Christopher Nolan non ha mai nascosto la sua predilezione per il cinema analogico, ma con The Odyssey si è superato ... Si legge su cinematographe.it