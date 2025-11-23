Christopher Nolan ha confermato di essere stato assunto per dirigere Troy oltre vent'anni fa. L'esperienza mancata ha alimentato nel tempo la sua attrazione per il mito greco, culminando oggi nel kolossal The Odyssey, in arrivo nel 2026. La carriera di Christopher Nolan sembra scandita dal caso, ma ogni deviazione ha sempre ricondotto il regista verso un punto preciso: la notizia che avrebbe dovuto dirigere Troy negli anni Duemila riapre un capitolo poco conosciuto del suo percorso, rendendo ancora più chiara la nascita di The Odyssey. Quando Nolan avrebbe potuto dirigere Troy Intervistato da Empire Magazine, Christopher Nolan ha confermato che fu originariamente assunto dalla Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan rivela che prima di The Odyssey: "Ero stato assunto per dirigere Troy"