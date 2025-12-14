Inter U23 Giana Erminio 0-1 | quarta consecutiva senza vittorie per gli uomini di Vecchi
L'Inter U23 si trova in un momento di difficoltà, con una serie di quattro partite senza vittorie. La sfida contro la Giana Erminio si è conclusa con una sconfitta per 1-0, evidenziando le sfide che i giovani nerazzurri devono affrontare nel trovare continuità e risultati positivi.
Inter U23 Giana Erminio. L’ Inter U23 continua a faticare e non riesce a trovare la vittoria da quattro partite consecutive. I nerazzurri guidati da Stefano Vecchi hanno subito un nuovo stop contro la Giana Erminio, perdendo di misura e rimanendo fermi a quota 27 punti in classifica. Una prestazione deludente, segnata da episodi che hanno pesantemente condizionato l’esito della partita. Decisiva in negativo è stata l’espulsione di Melgrati per condotta violenta, avvenuta prima della mezz’ora del primo tempo. L’ Inter è stata costretta a giocare in inferiorità numerica per gran parte della gara, un fattore che ha permesso agli ospiti di prendere il controllo e di concretizzare le occasioni. Ilnerazzurro.it
Serie C, Inter U23-Giana Erminio 0-1 risultato finale: ennesimo stop casalingo - Non c'è più tempo! msn.com
Inter U23-Giana Erminio 0-1: diretta live e risultato in tempo reale - Giana Erminio di domenica 14 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
? OFFICIAL #InterU23 Starting XI to face Giana Erminio: Melgrati; Re Cecconi, Stante, Alexiou; Kamate, Topalovic, Fiordilino, Bovo, David; Spinaccè, Lavelli. SUBSTITUTES: Raimondi, Farronato, Zanchetta, Agbonifo, Venturini, Prestia, Zouin, Mosconi, Iddr x.com
Tra poco l'inizio di Inter U23 Giana Erminio ? Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori ?? - facebook.com facebook