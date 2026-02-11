Inter e Milan si preparano a sfidarsi di nuovo sul mercato per aggiudicarsi un difensore. Entrambi i club stanno definendo le strategie per portare a casa il giocatore che può rinforzare la loro linea difensiva. Nei prossimi giorni si infiammeranno le trattative, con i dirigenti pronti a fare il massimo per convincere il giocatore a scegliere la loro offerta. La corsa tra i due grandi di Milano sta per entrare nel vivo.

Nuovo derby di mercato tra Inter e Milan: ecco il grande obiettivo dei due club pronti a darsi battaglia nelle prossime settimane. Inter e Milan sono le principali accreditate a contendersi lo scudetto di quest’anno, ma intanto si accende un nuovo derby anche sul mercato. Sia il club nerazzurro sia quello rossonero sono infatti alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione ed entrambe le dirigenze hanno messo nel mirino Kacper Potulski, difensore centrale polacco classe 2007 del Mainz. Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce in queste ore ‘Sky Sport DE’, secondo cui Marotta e Tare sarebbero al lavoro per superare la concorrenza del Chelsea, che è da mesi sulle tracce del calciatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Milan, derby di mercato per un difensore: di chi si tratta

Approfondimenti su Inter Milan

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Milan

Argomenti discussi: Inter e Milan, un mese al derby: calendari, differenze e obiettivi; Milan, il calendario sorride ad Allegri: la corsa verso il Derby con l'Inter; Inter e Milan, il calendario a confronto verso il derby; I tifosi nerazzurri ci saranno al derby Milan-Inter: perché la Curva Nord aperta nonostante le trasferte vietate.

Anche l’Inter pensa al futuro, occhi sul gioiello polacco: è derby con il MilanIl mercato non finisce mai e i nerazzurri pensano già a quello estivo, con un nuovo nome per la difesa: è sfida ai rossoneri, ma non solo! spaziointer.it

Un mese al derby di Milano: i calendari di Milan e Inter a confrontoIl derby di Milano in programma tra un mese dirà molto, ma anche le settimane precedenti potrebbero essere molto importanti nella lotta scudetto tra Milan e Inter, attualmente ... milannews.it

Milan, Camarda e il futuro all'Inter Il giovane attaccante risponde tramite i social #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook

Dalla Germania: Milan interessato al giovane Potulski del Mainz. Anche Inter e Como su di lui x.com