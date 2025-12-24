Mercato Juventus il club blocca il difensore per gennaio | Spalletti deve aspettare giugno per rivederlo in bianconero Di chi si tratta

Mercato Juventus, Muharemovic nel mirino delle big. La crescita del difensore del Sassuolo garantisce ai bianconeri una ricca percentuale sulla rivendita nel 2026. La Juventus segue con estremo interesse l’ascesa di Tarik Muharemovic, centrale difensivo di proprietà del Sassuolo che sta attirando le attenzioni dei principali club europei. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le ottime prestazioni del giovane talento hanno fatto lievitare la sua valutazione di mercato, che attualmente ha superato la soglia dei 25 milioni di euro. Questa dinamica rappresenta una notizia eccellente per l’amministratore delegato Damien Comolli, dato che la società bianconera vanta un diritto del 50% sulla futura rivendita del calciatore, assicurandosi così un’entrata economica di rilievo per le strategie del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

