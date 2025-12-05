Inter Milan e Juve si sfidano per un gioiello belga | di chi si tratta

Inter, Milan e Juve sono pronte a darsi battaglia per il nuovo gioiello del calcio europeo: ecco di chi si tratta. Non solo per lo scudetto. Inter, Milan e Juventus sono pronte a duellare anche sul calciomercato in vista della finestra invernale di gennaio che si preannuncia davvero ricca di sorprese. Jorne Spileers (Ansa) – Tvplay.it I nerazzurri sono a posto così, ma Marotta potrebbe cogliere qualche occasione negli ultimissimi giorni. Il club allenato da Allegri è alla ricerca di un difensore affidabile e di un rinforzo in attacco, visto che Gimenez ha fin qui deluso le aspettative. I bianconeri, invece, puntano a un nuovo innesto in mezzo al campo: Spalletti ha chiesto a gran voce l’arrivo di un regista e la dirigenza di corso Galileo Ferraris sembra disposta ad accontentarlo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

