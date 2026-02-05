Milano-Cortina 2026 accende San Siro e rivoluziona Rai 1 con la cerimonia d’apertura
Questa sera San Siro si accende per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La Rai trasmetterà l’evento in diretta alle 19, aspettando milioni di telespettatori italiani. È il primo passo di una grande competizione che cambierà il volto dello sport in Italia.
È tutto pronto per l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via domani – venerdì 6 febbraio – con la cerimonia d’apertura, in onda in diretta dalle 19.50 su Rai 1 ( e su Eurosport ), dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Quasi tre ore di spettacolo, emozioni e suggestioni, che cambiano il palinsesto dell’ammiraglia Rai: L’Eredità riduce la sua durata da 80 a 55 minuti e terminerà alle 19.35, per lasciare spazio all’informazione del TG1 con un’edizione ridotta a circa 10 minuti. Saltano gli appuntamenti con Cinque Minuti e Affari Tuoi. Telecronaca, copertura radio e grandi ospiti per il via dei Giochi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
