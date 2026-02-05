Questa sera San Siro si accende per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La Rai trasmetterà l’evento in diretta alle 19, aspettando milioni di telespettatori italiani. È il primo passo di una grande competizione che cambierà il volto dello sport in Italia.

È tutto pronto per l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via domani – venerdì 6 febbraio – con la cerimonia d’apertura, in onda in diretta dalle 19.50 su Rai 1 ( e su Eurosport ), dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Quasi tre ore di spettacolo, emozioni e suggestioni, che cambiano il palinsesto dell’ammiraglia Rai: L’Eredità riduce la sua durata da 80 a 55 minuti e terminerà alle 19.35, per lasciare spazio all’informazione del TG1 con un’edizione ridotta a circa 10 minuti. Saltano gli appuntamenti con Cinque Minuti e Affari Tuoi. Telecronaca, copertura radio e grandi ospiti per il via dei Giochi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Milano-Cortina 2026 accende San Siro e rivoluziona Rai 1 con la cerimonia d’apertura

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa sera Milano si prepara ad accendere le luci in vista della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio alle ore 20 allo stadio San Siro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milano Cortina 2026, come sarà la cerimonia di apertura

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, il curling accende i giochi e la neve regala un'atmosfera magica. Prime gare al palaghiaccio illuminato: Qui livello più alto di sempre; Milano-Cortina 2026: chi accende il braciere olimpico e cosa simboleggia; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: oggi l'ultima tappa, arrivo a Milano alle 17.00 - Tappa 60, oggi l'arrivo a Milano; Milano accende lo spirito olimpico: mostre, eventi e villaggi in attesa di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026, il curling accende i giochi e la neve regala un'atmosfera magica. Prime gare al palaghiaccio illuminato: «Qui livello più alto di sempre»Le Olimpiadi sono ufficialmente partite. E non mancano le proteste dei residenti per una città completamente trasformata ... corriere.it

TIM accende Milano Cortina 2026: 5G e reti ultraveloci per i GiochiGarantire la connessione per un’Olimpiade che attraversa grandi città, impianti storici e località di montagna oltre i duemila metri di quota, non è una sf ... tecnoandroid.it

Ultim'ora: Spaventoso incidente a Milano - Cortina Mark McMorris ha fatto un volo di 50 metri facebook

Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" x.com